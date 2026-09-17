Забравете старите щори. Нови решения превземат прозорците

Алуминиевите щори дълго време бяха едно от най-популярните решения за защита от слънцето, но постепенно отстъпват място на по-тихи, по-гъвкави и по-добре вписващи се в съвременния интериор варианти. Металните ламели могат силно да се нагряват, да създават шум и не винаги изглеждат естествено в модерното жилище. Една от най-практичните алтернативи са текстилните ролетни щори, пише dobrzemieszkaj-pl.

Платът е по-важен от цвета

При ролетните щори изборът на материя има по-голямо значение от самия цвят. Тъканите, които пропускат част от дневната светлина и едновременно омекотяват слънчевите лъчи, са подходящи за дневни, кухни и трапезарии. Така помещението остава светло, но се намаляват неприятните отблясъци.

За спалните по-подходящи са затъмняващите материи, които ограничават значително проникването на светлина. Те са особено полезни при източно изложение или когато прозорецът е близо до улично осветление.

Ако работното бюро е до прозореца, правилната тъкан може да помогне и срещу отраженията върху монитора. При помещения със силно слънчево изложение има и материали, които отразяват част от лъчите и така забавят нагряването на стаята.

Вътрешните щори не могат да бъдат толкова ефективни срещу топлината, колкото външните системи, но все пак намаляват количеството слънчева енергия, която влиза директно в помещението.

Касетъчните модели затъмняват по-добре

За хората, които търсят максимално затъмнение, касетъчните ролетни щори са по-добрият избор. При тях платът се движи много близо до стъклото, а страничните водачи ограничават пролуките, през които може да проникне светлина.

Това ги прави особено подходящи за спални, детски стаи и помещения, в които се използва проектор или голям телевизор.

Плисираните щори дават повече свобода

Плисираните модели имат едно важно предимство - могат да се движат както отгоре надолу, така и отдолу нагоре. Така не е необходимо целият прозорец да бъде покрит.

Например на нисък етаж може да се затвори само долната част на стъклото, за да се запази уединението, докато горната остава свободна и пропуска дневна светлина.

Този тип щори са удобни и при прозорци с нестандартни форми - капандури, трапецовидни или други архитектурно по-сложни решения. Недостатъкът е, че при специална изработка цената обикновено е по-висока.

„Пчелната пита“ помага и срещу топлината

Все по-популярни стават и щорите тип „пчелна пита“. Конструкцията им образува въздушни камери между плата и стъклото, които създават допълнителен изолационен слой.

Това може да помогне за ограничаване както на нагряването през лятото, така и на топлинните загуби през по-студените месеци.

Ефектът, разбира се, не може да замести климатик или добра дограма, но при силно огрявани прозорци разликата може да бъде осезаема.

Щорите вече влизат и в умния дом

Модерните системи за прозорци все по-често се свързват и с домашната автоматизация. Електрическите ролетни щори могат да се управляват с дистанционно, приложение или централизирана система за интелигентен дом.

Може да се зададе например автоматично спускане в най-горещите часове или отваряне сутрин по предварително определен график.

Това е особено удобно при големи прозорци или жилища с много помещения, където с една команда могат да бъдат управлявани всички щори едновременно.

Така изборът вече не опира само до това дали щората пази от слънцето. Все по-важни стават топлинният комфорт, уединението, акустиката, удобството и възможността прозорецът да стане част от цялата система на дома.