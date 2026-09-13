Тази подправка се поръсва по перваза на прозореца и прага. Ето защо
Тънка линия на правилното място може да затрудни насекомите, които търсят трохи и сладко в кухнята
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Тънка линия на правилното място може да затрудни насекомите, които търсят трохи и сладко в кухнята
Алуминиевите профили, доскоро свързвани главно с луксозни сгради, печелят позиции заради здравината и модерния си вид
Този тест трябва да се прави веднъж годишно, за да се избегнат проблеми
От училища до апартаменти хората използват тебеширено покритие, а учените отдавна доказват силата на светлите повърхности
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Обявен е жълт и оранжев код
Джазират по парче на Майкъл Джексън
Хората с бели престилки не са съгласни с правилата за определяне на допълнителните възнаграждения на здравните служители
Натрошени прозорци, паднали дървета и клони е предизвикал през изминалото денонощие бурният вятър в Бургас, съобщиха от Общината. По-сериозни инцидент...
Десетки сигнали за счупени прозорци и паднали клони,предаде "Флагман" бг. Вятърът в Бургас е със скорост 12 метра в секунда, но на моменти поривите до...
Разлог. Своевременно са възстановени щетите, предизвикани в сградите на Професионална гимназия по транспорт от взривяването на близо 50 газови бутилки...
Проектът обещава спиращи дъха гледки и огромно пестене на гориво Скоро може буквално да се реете в облаците. Стига, разбира се, проектът на една брит...
Казанлък. Тази нощ неизвестни са потрошили прозорците на джамията в Казанлък. Според свидетели, двама младежи през нощта са хвърлили камъни, след коет...