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Атака срещу джамия в Казанлък

Атака срещу джамия в Казанлък

Казанлък. Тази нощ неизвестни са потрошили прозорците на джамията в Казанлък. Според свидетели, двама младежи през нощта са хвърлили камъни, след коет...

06 октомври | 9:12
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