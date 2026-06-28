Стар трик срещу жегата стана хит! Франция го патентова

Франция намери неочакван съюзник срещу жегата - смлян тебешир. На фона на силна гореща вълна, при която температурите в страната надхвърлиха 40 градуса, магазини започнаха да остават без Блан дьо Мьодон - фин бял прах от калциев карбонат, познат досега най-вече като почистващ продукт и съставка за бои. Разреден с вода и нанесен върху прозорци, той образува млечен слой, който пропуска светлина, но отразява част от слънчевата топлина. Така старият майсторски трик се превърна в летен хит за училища, домове и оранжерии.

Френският прозорец побеля

Блан дьо Мьодон не е ново откритие. Във Франция отдавна го използват за избелване на витрини при ремонти, за почистване на метал и стъкло, както и в градинарството. Новото е, че в жегата хората започнаха да го нанасят по прозорците като евтина защита срещу пека.

Сместа е проста - прахът се разрежда с вода и се маже от външната страна на стъклото. Получава се белезникав филм, който намалява прякото слънчево нагряване. Светлината не изчезва напълно, но стаята вече не се превръща толкова бързо в парник.

Френски медии съобщават за засилено търсене на продукта, след като трикът стана популярен в социалните мрежи. В Нант родители дори са нанесли такъв слой върху прозорци на училище, за да предпазят децата от горещината.

Науката зад белия слой

Идеята е проста и много стара - бялото отразява, тъмното поглъща. Затова къщите в много южни райони, включително в Гърция, традиционно са варосани. Белите стени и покриви се нагряват по-малко, а това може да понижи и температурата вътре.

При Блан дьо Мьодон има и още нещо важно. Основната му съставка е калциев карбонат - материал с висока отражателна способност и добра устойчивост на слънчева радиация. Именно калциев карбонат се използва и в научни разработки за охлаждащи бои. Едно изследване на боя с калциев карбонат отчита 95,5% отражение на слънчевата светлина и повърхностна температура с над 1,7 градуса под околната по обяд при полеви тестове.

Учените работят и върху още по-силни варианти. Екип от университета „Пърдю“ съобщи за ултрабяла боя, която отразява до 98,1% от слънчевата светлина и едновременно изпуска инфрачервена топлина от повърхността. Това е т.нар. радиационно охлаждане - пасивен начин материалът да се освобождава от топлина, без да харчи ток.

Покривите също могат да охлаждат

Затова белите прозорци са само част от по-голямата картина. Все повече градове гледат към т.нар. хладни покриви - покриви, боядисани в бяло или покрити с отразяващ слой. Те не работят като климатик в една стая, но могат да намалят общото нагряване на сградите и улиците.

Проучване за Лондон изчислява, че ако покривите в града бяха масово направени отразяващи, средната температура на улично ниво по време на гореща вълна би могла да спадне с около 0,8 градуса. Според модела това би предотвратило 249 смъртни случая, свързани с жегата, през горещото лято на 2018 г.

Точно това прави белите покрития толкова интересни. Те не изискват електричество, не изхвърлят допълнителна топлина навън и не товарят мрежата, както климатиците. Енергия има основно в производството и нанасянето им.

Не е чудо, но помага

Тебеширеният слой върху стъклата не е решение за всяка сграда и не замества добра изолация, сенници, щори, проветряване в хладните часове и достатъчно вода. Френски служители също предупреждават, че това не е панацея. Ако покривът е лошо изолиран, ако прозорците са огромни и гледат на юг, или ако нощите остават горещи, ефектът ще бъде ограничен.

Има и дребни практически правила. Прахът не бива да се вдишва, затова е разумно да се работи внимателно и при проветрение. По-добре е сместа да се нанася отвън, защото така спира част от слънчевата енергия, преди тя да е влязла през стъклото. А преди да се покрият всички прозорци, най-разумно е да се пробва малък участък, за да се види как се чисти и как стои върху конкретното стъкло.

Дори киселото мляко влезе в играта

Любопитното е, че подобна логика стои и зад още по-странен експеримент - намазване на прозорци с кисело мляко. Тестове в университета „Лафбъро“ показват, че къща с такъв слой по прозорците е била средно с 0,6 градуса по-хладна, а при горещо и слънчево време разликата е стигала до 3,5 градуса. Причината пак е тънкият светъл филм, който отразява част от слънчевата радиация.

Това обаче е по-скоро любопитство, отколкото удобен съвет за всеки дом. Киселото мляко може да остави следи, да привлече насекоми и да създаде проблем с почистването. Тебеширът е далеч по-практичен вариант.

Големият урок от френската жега е, че понякога най-простите решения се връщат първи. Един бял слой върху прозорец няма да спре климатичните промени и няма да замести нормалната градска политика срещу горещините. Но когато навън е над 40 градуса, евтината сянка, светлият покрив и побелялото стъкло могат да направят разликата между непоносим дом и стая, в която човек поне може да си поеме въздух.

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