Колко често трябва да сменяме четката за зъби? Съветът от експерти

Мием зъбите си всеки ден, но една малка подробност често остава пренебрегната - колко стара е четката ни. Зъболекарите обикновено препоръчват тя или главата на електрическата четка да се сменя на всеки три-четири месеца, но при видимо износване това трябва да стане и по-предсрочно. Причината е проста - разрошените и огънати влакна губят способността си ефективно да отстраняват плаката и хранителните остатъци. Тази препоръка, посочена от Health.com, съвпада и с указанията на Американската стоматологична асоциация.

Три-четири месеца е горната граница

При нормална употреба една четка за зъби би трябвало да служи приблизително три до четири месеца. Същото важи и за сменяемата глава на електрическата четка.

Календарът обаче не е единственият ориентир. Ако влакната започнат да се разперват настрани, да се сплескват, заплитат или губят формата си, четката вече е за смяна, независимо дали са минали два, три или четири месеца.

Бързото износване понякога е знак и че човек натиска прекалено силно при миене. Американската стоматологична асоциация препоръчва меки влакна и лек натиск, тъй като агресивното търкане може да травмира венците.

Старата четка оставя повече плака

С времето влакната се огъват и омекват, което намалява способността им да достигат ефективно до повърхността на зъбите и линията на венците.

Това има значение, защото плаката представлява лепкав бактериален биофилм. Ако не бъде отстранявана редовно, част от нея може да се втвърди и да се превърне в зъбен камък, а натрупването й увеличава риска от кариеси и заболявания на венците.

Затова видът на четката понякога е по-важен от датата, на която сте започнали да я използвате - ако влакната вече стърчат във всички посоки, няма причина да чакате официалния четвърти месец.

И четката трябва да „диша“

По четките за зъби могат да бъдат открити различни микроорганизми. Това обаче не означава автоматично, че те причиняват заболяване - Американската стоматологична асоциация отбелязва, че няма доказателства бактериите, откривани върху четките при нормална употреба, сами по себе си да водят до неблагоприятни здравни последици.

Много по-важно е правилното съхранение. След миене четката трябва да бъде обилно изплакната, поставена изправена и оставена да изсъхне на въздух.

Постоянното държане на влажна четка в затворен контейнер създава по-благоприятна среда за микробен растеж. Не е добра идея и различни четки да се допират една до друга.

Трябва ли да я хвърлим след грип или COVID-19

Не е задължително след всяка настинка или вирусна инфекция четката веднага да отива в кошчето. Според експертни препоръки повторното заразяване от собствената четка при повечето здрави хора не се смята за типичен риск.

По-голямо внимание е необходимо при хора със сериозно отслабена имунна система, както и ако четките на няколко души се съхраняват заедно и има възможност за кръстосано замърсяване.

Що се отнася до дезинфекцията, данните са ограничени. Има изследвания, според които накисване в 3-процентен водороден пероксид или определени антимикробни води за уста може значително да намали бактериалното замърсяване, но Американската стоматологична асоциация не смята специалното дезинфекциране за задължителна ежедневна процедура.

Микровълновата печка и съдомиялната не са решение - високата температура може да повреди четката.

Две минути, два пъти дневно

Самата четка е само половината от правилото. Зъбите трябва да се мият два пъти дневно в продължение на около две минути с флуоридна паста и четка с меки влакна, препоръчва Американската стоматологична асоциация.

Четката се поставя приблизително под ъгъл от 45 градуса към линията на венците, а движенията трябва да бъдат къси и нежни. Не бива да се пропускат външните, вътрешните и дъвкателните повърхности на зъбите.

И най-лесното правило за запомняне остава това - три-четири месеца е ориентирът, но ако четката вече прилича на малка разрошена метла, срокът й отдавна е изтекъл.