С активен въглен или куркума правите искрящо бели зъби у дома

Мечтата за искрящо бяла усмивка често ни отвежда до скъпи стоматологични процедури и агресивни химически системи, които обещават бързи резултати. Истината обаче е, че тези методи често крият сериозни рискове – те могат да увредят необратимо зъбния емайл, да предизвикат остра чувствителност при топло и студено и да раздразнят венците. Преди да се подложите на тежка „химическа атака“, погледнете към природата. В кухнята на всеки от нас се крият мощни, напълно естествени продукти, които могат да върнат блясъка на зъбите ви по нежен и безопасен начин.

Вълшебната сила на активния въглен

Въпреки че изглежда парадоксално да търкате зъбите си с нещо наситено черно, активният въглен е едно от най-мощните природни средства за избелване. Той действа като магнит за повърхностните петна, причинени от кафе, чай, червено вино и цигарен дим. Активният въглен е силно порест материал, който абсорбира плаката и микроскопичните частици, които оцветяват емайла. Достатъчно е да стриете една капсула на прах, да намокрите четката си за зъби, да я потопите във въглена и да почистите нежно за две минути. Резултатът е видим още след първите няколко приложения.

Жабурене с кокосово масло – древният аюрведичен метод

Така нареченото „ойл пулинг“ (oil pulling) е древна практика, която преживява истински ренесанс. Кокосовото масло съдържа големи количества лауринова киселина, която има мощни антибактериални и противовъзпалителни свойства. Жабуренето с една супена лъжица студено пресовано кокосово масло сутрин на гладно в продължение на 10-15 минути прави чудеса. Маслото буквално „изтегля“ бактериите от устната кухина, предотвратява натрупването на зъбен камък и постепенно изсветлява зъбите, като същевременно заздравява венците и освежава дъха.

Ягодов ексфолиант за зъби

Ягодите са не само вкусни, но и невероятен съюзник в борбата с пожълтяването. Те съдържат ябълчена киселина, която действа като естествен стягащ агент и успешно разгражда петната по повърхността на емайла. За да си направите домашен избелващ ексфолиант, намачкайте една зряла ягода и я смесете с щипка сода за хляб. Нанесете сместа върху зъбите, оставете я да подейства около 5 минути и след това изплакнете обилно и измийте с обикновена паста. Поради наличието на киселини, прилагайте този метод най-много веднъж седмично.

Трикът с вътрешната страна на бананова кора

Следващия път, когато ядете банан, не изхвърляйте кората. Вътрешната ѝ част е изключително богата на минерали като калий, магнезий и манган. Когато разтриете нежно зъбите си с вътрешната страна на кората за около две минути, тези минерали се абсорбират от емайла и оказват естествен избелващ ефект, без никаква абразия или риск от увреждане. Това е може би най-щадящият метод, който можете да прилагате всеки ден.

Златната подправка куркума за бели зъби

Още един кулинарен парадокс – яркожълтата куркума всъщност е брилянтен избелващ агент. Тя е известна със своите противовъзпалителни и антимикробни свойства, което я прави идеална за грижа за венците. Смесете малко куркума на прах с няколко капки вода или кокосово масло, докато се получи паста. Почистете зъбите си с нея и оставете да подейства 3-5 минути преди да изплакнете. Куркумата премахва плаката и полира емайла, оставяйки усмивката ви видимо по-сияйна.