Стоматолог каза кога да си миете зъбите - преди или след закуска

Много хора започват деня си с добре познатия спор - кога е по-добре да си измият зъбите: преди или след закуска. Според зъболекарката Дийпа Чопра обаче правилният отговор е доста по-различен от това, което мнозина смятат.

В коментар за „Дейли Мейл“ специалистката обяснява, че миенето на зъбите веднага след събуждане е по-полезно за устната хигиена и за защитата на емайла.

„Миенето на зъбите преди закуска помага за премахването на плаката и бактериите, които се натрупват през нощта. Освен това създава защитен слой флуорид върху зъбите ви, преди да се храните“, посочва д-р Чопра.

Според нея много хора допускат грешка, когато посягат към четката веднага след закуска, особено ако са консумирали плодове, цитруси или сокове.

Причината е, че киселинните храни временно омекотяват емайла, а миенето на зъбите в този момент може постепенно да ускори неговото износване.

„Като си миете зъбите преди закуска, създавате допълнителен защитен слой, който помага да се сведат до минимум щетите, причинени от киселинни или сладки храни“, обяснява още експертката.

Ако човек все пак предпочита да мие зъбите си след хранене, д-р Чопра препоръчва да се изчака поне 30 минути. Според нея това време е необходимо, за да може слюнката да неутрализира киселините и емайлът да възстанови нормалната си твърдост.

„Емайлът ви се нуждае от време, за да се възстанови от излагането на киселина. Ако си миете зъбите веднага, вие ефективно миете омекотения емайл, което с течение на времето може да доведе до чувствителност и ерозия“, предупреждава тя.

