Коя хартия е безопасна за пускане в тоалетната и коя не?

На пръв поглед пускането на тоалетна хартия в тоалетната изглежда като безобиден навик, но зад него се крият сериозни рискове за водопроводната мрежа и околната среда. Практиката е широко разпространена, но не навсякъде е безопасна. Разликите в инфраструктурата и условията в домовете играят ключова роля. Именно те определят дали този навик ще остане без последствия или ще доведе до проблеми.

Защо канализацията не винаги издържа

Както съобщава Portal 6 в много жилища тръбите не са проектирани да поемат влакнести отпадъци. Честите завои, липсата на достатъчен наклон и по-старите системи създават условия хартията да се задържа и натрупва. С времето това може да блокира потока на водата и да доведе до сериозни запушвания.

Друг важен фактор е налягането на водата. В по-модерните системи отпадъците се изтласкват със силен поток, докато в много домове казанчетата работят с по-ниско налягане. Това позволява на хартията да полепва по стените на тръбите и постепенно да създава проблеми.

Септичните ями - още по-голям риск

Ситуацията става още по-сложна в домовете със септични ями. Там разграждането зависи от бактерии, които обработват органичните отпадъци. Тоалетната хартия обаче се разлага значително по-бавно и може да остане в системата седмици наред. Това намалява капацитета на ямата и увеличава риска от преливане и замърсяване.

Не всяка хартия е еднаква

Експертите подчертават, че различните видове хартия имат различно въздействие. По-дебелите варианти, като двуслойните и трислойните, се разграждат по-бавно и създават по-голям риск. Още по-опасни са мокрите кърпички и кухненската хартия, които почти не се разпадат и често са причина за сериозни аварии.

По-безопасен избор са еднослойните или биоразградими продукти, обозначени като подходящи за пускане в тоалетната. Дори и тогава обаче трябва да се вземат предвид условията в конкретното жилище.

Екологичният ефект остава скрит

Освен проблемите у дома, този навик има и по-широки последствия. Хартията в канализацията изисква допълнителна обработка, което увеличава разходите. В райони с по-слаба инфраструктура отпадъците могат да достигнат до реки и да замърсят околната среда.

Най-сигурното решение

Според специалистите най-безопасният вариант остава прост - изхвърлянето на тоалетната хартия в кошче. Макар за някои това да изглежда остаряло, практиката намалява риска от запушвания и щети, както и негативното въздействие върху природата.

