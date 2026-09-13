Тоалетната с вода отива в историята. Нова технология я замества
Скандинавците вече използват безводни модели във вили и хижи, а тайната е в камера с изключително висока температура
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Скандинавците вече използват безводни модели във вили и хижи, а тайната е в камера с изключително висока температура
Експерти предупреждават за запушвания, щети и екологични последици
Току-що спечели наградата на Skytrax за втора поредна година – и общо 14 пъти
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В Япония предлагат стая за 50 пенита, ако ви гледат как спите цяла нощ онлайн
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24-годишният преподавател по английски език е уволнен след станалото
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Тя се появи в сградата на столичната администрация в район "Оборище".
Практиката тоалетната да се заплаща е обичайна в много заведения
Това сподели журналистът Иво Никодимов във Фейсбук
Иначе има висок риск от разпространение на новия коронавирус
Заразата може да се разпространи по всевъзможни начини
Жителите на Дербишир запушват канали и сифони с изолирбанд
Заради вируса продавачите изпитват сериозно неудобство
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За два дни темата кой заслужава по-добър кенеф подмени тази за гражданските права