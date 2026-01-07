Безплатна квартира на гръцки остров, ако почиствате тоалетните на 3000 котки

Мечтаете ли за бягство на тих гръцки остров с безплатно настаняване и компанията на пухкави приятели? На остров Сирос, разположен в центъра на Егейско море, се търсят доброволци, които да помагат за грижата на около 3 000 бездомни котки, пише "Daily mail".

От 90-те години насам организации като Syros Cats работят по управление на популацията, стерилизация и грижа за котките. Сега те търсят „здрави, самостоятелни и зрели“ доброволци, готови да се включат минимум за един месец.

В замяна на безплатно настаняване, закуска и комунални услуги, кандидатите ще посвещават по пет часа на ден, пет дни в седмицата, за да хранят, почистват и гушкат спасени котенца.

Сред ежедневните задачи са почистване на котешки тоалетни, груминг, работа в градината, улавяне или подпомагане на залавянето на диви котки, даване на медикаменти и посещения при ветеринар за болни, ранени или неваксинирани котки.

Доброволците също така ще бъдат ангажирани с посрещането на туристи, като ги информират за дейността на организацията. Те са предупредени да не взимат болни или наранени котки без предварителна проверка, тъй като някои животни могат да са неваксинирани или вече под грижите на други.

Организацията също така приветства дигитални номади и дистанционни работници, стига да могат да работят гъвкаво онлайн извън фиксирани смени, но кандидатури на хора с деца или домашни любимци няма да бъдат разглеждани.

Междувременно, в Япония хотел Asahi Ryokan в Фукуока предложи изключително странна промоция – стая на цена от едва 50 пенита за една нощ в работни дни. Уловката? Гостите трябваше да се съгласят да бъдат на живо предавани в YouTube канала на хотела през цялата нощ, докато са вътре в стаята.

