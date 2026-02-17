Кои цветове да НЕ носим в годината на Огнения кон

За да спечелите благосклонността на Огнения кон е важно да избирате цветовете на тоалетите си внимателно. Заложете на тези, за които се смята, че привличат късмет. Украинската стилистка Олена Шевченко обяснява кои нюанси да носите, пише vesti.bg.

Огнени нюанси: Червен спектър

Червеното, бордото и рубиненото са основните цветове на действието и активността през 2026 г. Те символизират решителност, смелост и готовност да поемете отговорност за целите си.

Нюансите могат да бъдат топли или студени. Основното е, че те предават сила и увереност. Червеният спектър е идеален за тези, които планират в годината на Огнения кон да кажат: „Взимам това, което е мое“, готови да действат и без страх от нови предизвикателства.

Корал, оранжево, праскова: Динамичност и смелост

Ярките, топли тонове, като корал, праскова и оранжево, подчертават енергията и динамиката. Те подхождат особено на загорели жени с топъл тен, създавайки настроение на движение, вълнение и движение напред. Те символизират решителност и смелост в нови начала.

Злато и метални тонове: Финансов успех и статус

Металните нюанси, особено златисти и меки бронзови и месингови тонове, ще бъдат ваши съюзници през 2026 г., ако целта ви е да привлечете финанси и да повишите социалния си статус.

Топлите златни нюанси (от жълто до шампанско) създават усещане за благородство, богатство и просперитет. Те се вписват идеално в празничен гардероб и повишават самочувствието.

Жълто, мед, маслени тонове: Просперитет и късмет

Топлите жълти и медени тонове, карамел, горчица и обичаните нюанси на разтопено масло символизират просперитет, увереност и чувство за подкрепа от късмета. Тези цветове са подходящи за ежедневни тоалети, създавайки аура на стабилност и положителна енергия.

Зелено: Растеж, развитие, здравословни решения

И не забравяйте за зеленото, което е символ на растеж и жизненост. Изумруденото, горскозеленото и наситеното тревистозелено помагат за поддържане на баланс и хармония през 2026 г. Те подкрепят енергията на Огнения кон, помагайки ви да се движите напред и да вземате правилните решения.

Сивото и кафявото създават усещане за застой

През 2026 г. избягвайте да носите изцяло черно, защото то абсорбира енергия и създава усещане за тежест. Също така избягвайте светлосиньо и синьо, тъй като тези студени тонове гасят огнената енергия на Огнения кон.

Сивите тонове, като мръсносивото и матовокафявото, също създават усещане за застой, потискане и празнота, което противоречи на активната и жизнена атмосфера на годината.

Камъните, които носят късмет

Огненият Кон изисква балансираща и защитна енергия. Препоръчителни са естествени минерали, които подкрепят вътрешната устойчивост, фокуса и личната мотивация:

Карнеол – активира жизнената енергия и волята за действие.

Гранат – вдъхва смелост и предпазва от емоционално изтощение.

Оникс – заземява, стабилизира и предпазва от претоварване.

Обсидиан – защитава от външни влияния и помага при резки промени.

Цитрин – носи творчески заряд, финансова яснота и оптимизъм.

Тези камъни могат да се използват като част от интериора (в декоративни аранжировки или плочи), да се носят като гривни, висулки или ключодържатели, или да бъдат поставени на работното място за допълнителна енергийна подкрепа.

