Океанско съкровище от метали може да захрани бъдещето на индустрията
Зоната Кларион-Клипъртън обещава метали за енергийния преход, но учените предупреждават за екосистема, която едва започваме да разбираме
Следете всички новини, анализи и коментари за Камъни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Зоната Кларион-Клипъртън обещава метали за енергийния преход, но учените предупреждават за екосистема, която едва започваме да разбираме
Заложете на тези, за които се смята, че привличат късмет
Извън политиката владетелят с австрийски корени е бил любител на ботаниката
Ужас на улицата в Якимово
Работна група описва щетите
Причинява камъни в бъбреците
Те носят послания за минали природни бедствия, причинени от безводие
Инцидент с падащи камъни е станал на пътя между Симитли и Кресна
Свидетел на опасната ситуация става шофьор, който веднага сигнализира в социалните мрежи
Това е втори случай на подобен инцидент с пострадали хора за последните няколко дни
Спомняте ли си този хит от края на соца?
Искрата пламнала при битов спор между две жени от Сирия
Пращат снимки от обратната страна на спътника на Земята
В столичната МБАЛ „Вита" разбиват камъни с ултратънък уретероскоп Лазерното разбиване на камъни е безкръвен и доказано ефективен метод за лечение на...
Падъщи камъни блокираха Смолян. Алпинисти от Пътното в Смолян затвориха шосето между Наречен и Хвойна по пътя за Смолян. Повече от 30 минути колите по...
Второ свлачище се активира на изхода на Велико Търново по пътя за Арбанаси. Това съобщи бТВ и уточни, че камъни, земна маса и дървета са паднали върху...
Ако сте имали веднъж, е нужно проследяване до живот, предупреждава урологът доц. Марин Георгиев Доц. д-р Марин Георгиев е началник направление Еднод...
Кметове от Неврокопския край настояват за законови промени, с които да се узакони добивът на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста зал...
Любимата писта на софиянци – "Витошко лале 1" бе почистена от камъни и подготвена за новия зимен сезон. "Благодарим на колегите от ски училища и клуб...
Най-малко 20 унгарски полицаи и две деца са ранени след избухнали сблъсъци на унгарската граница със Сърбия след опит на група мигранти да проникнат п...