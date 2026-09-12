Нова тенденция на пазара. Тези коли изчезват
Промяната няма как да се припише единствено на увеличаващия се брой електрическите превозни средства
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Промяната няма как да се припише единствено на увеличаващия се брой електрическите превозни средства
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