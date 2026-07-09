Петунията ще цъфти цяло лято след една лесна процедура

Петуниите могат да цъфтят обилно през цялото лято, но имат нужда от редовна грижа. Най-важното е да се премахват прецъфтелите цветове, за да не изразходва растението енергия за образуване на семена. Така то насочва силите си към нови пъпки и остава по-свежо, подредено и декоративно, пише The Spruce.

Премахва се не само цветът

Грешката, която много хора правят, е да откъсват само изсъхналите венчелистчета. Това не е достатъчно. Трябва да се премахне цялото цвете заедно със зелената основа, защото именно там започва образуването на семена.

Ако остане само тази част, растението продължава да работи за семена, а не за нови цветове. Резултатът е по-слаб и по-рехав цъфтеж.

Почистването може да се прави на ръка или с чисти градински ножици. Важно е да се действа внимателно, без да се нараняват младите пъпки и здравите стъбла.

Колко често да се прави

Най-добре е петуниите да се проверяват няколко пъти седмично. Прецъфтелите цветове трябва да се премахват поне веднъж на седем дни, а в силния период на цъфтеж може и по-често.

Някои съвременни сортове, като Wave и Supertunia, се смятат за самопочистващи се. Те не изискват толкова постоянно почистване, но леката резитба и при тях помага. Така растението запазва по-добра форма и расте по-гъсто.

Слънце, вода и тор

Петуниите обичат слънчеви места. Колкото повече светлина получават, толкова по-добре цъфтят. Почвата трябва да бъде редовно влажна, но не подгизнала. Не е добре да изсъхва напълно, особено в горещите дни.

Експертите препоръчват и подхранване с пълен тор приблизително на всеки две седмици. Това е особено важно за растения в саксии и сандъчета, защото хранителните вещества там се изчерпват по-бързо.

Резитбата връща формата

Към средата на лятото петуниите често започват да се издължават. Стъблата стават по-дълги, цветовете намаляват, а растението губи компактния си вид.

Лекото подрязване решава този проблем. То стимулира образуването на нови издънки, сгъстява растението и насърчава нов цъфтеж. Не е нужно да се реже драстично - достатъчно е да се скъсят прекалено дългите и оголени стъбла.

Така грижата за петуниите не е сложна. Редовното почистване на прецъфтелите цветове, достатъчното слънце, умереното поливане и малко торене могат да направят разликата между уморено растение и балкон, пълен с цветове до края на лятото.

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