Анализатор: Радев не е обърнал гръб на Украйна, България държи същия курс

България не променя позицията си за Украйна и продължава да подкрепя Киев финансово и чрез военно-техническо сътрудничество. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в коментар за Нова телевизия. По думите му изказванията на Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. Така дипломатът защити линията на правителството и подчерта, че страната ни не е отстъпила от ангажиментите си към Украйна.

Няма двоен език

„При по-повърхностен прочит може да остане впечатлението, че президентът говори едно в България и друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда“, коментира Керемедчиев.

Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна. По думите му не е отменен десетгодишният договор за сътрудничество между двете държави, страната ни продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката.

Така според дипломата тезата за промяна в българския курс не издържа. Посланията на Радев може да са по-предпазливи в отделни теми, но не означават отказ от подкрепа за Украйна.

България не е Унгария

Керемедчиев отхвърли и сравненията между България и Унгария по отношение на санкциите срещу Русия.

„България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето“, каза той.

Това е важен нюанс в полза на кабинета. Според Керемедчиев правителството не излиза от общата европейска рамка, а участва в нормалния процес на обсъждане, в който всяка държава защитава конкретните си интереси.

Тръмп променя тона към Киев

Бившият заместник-външен министър коментира и промяната в отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Според него новият тон на Вашингтон идва след осъзнаването, че Русия не показва готовност за реални мирни преговори.

„Явно след последния разговор с Владимир Путин Тръмп се е убедил, че Русия в момента не желае да води преговори“, заяви Керемедчиев.

Той отбеляза, че Украйна вече е много по-силна във военно отношение и разполага със сериозен собствен военнопромишлен капацитет. „Над 800 предприятия в Украйна произвеждат дронове и виждаме как те поразяват цели на хиляди километри навътре в Русия“, посочи дипломатът.

Европа поема по-голяма роля

По повод решението на НАТО да отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г. Керемедчиев заяви, че европейските държави поемат все по-голяма част от подкрепата за Киев.

Това поставя и българската позиция в по-широк контекст. София не се изолира от съюзниците си, а остава част от общата линия за подкрепа на Украйна, като същевременно защитава националния си интерес в конкретните европейски разговори.

По думите на Керемедчиев големият извод е, че България не сменя геополитическата си посока. Кабинетът продължава подкрепата за Киев, не е обявявал блокада на новия санкционен пакет и участва в европейските консултации като държава, която защитава интересите си. Така изказванията на Радев се вписват не като отстъпление, а като по-внимателно балансиране между съюзническите ангажименти, Украйна и българските приоритети.

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