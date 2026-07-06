Ключови думи за Украйна! Мирът е близо

Доналд Тръмп е убеден, че мирът в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“. Президентът на САЩ заяви днес, че темата ще се обсъжда на срещата на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна.

"Президентът Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом. Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда. „Добър телефонен разговор“, заяви американският президент. "Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори“, каза Тръмп, пише БТА.

"И Зеленски всъщност иска това да приключи сега“, заяви американският президент. „Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим там за това“, каза още Тръмп. „Мисля, че ще постигнем“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com