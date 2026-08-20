Руски удар донесе смърт и пламъци край Киев

Поне шестима души са загинали при тежките руски удари срещу Киев и Киевска област през изминалата нощ - петима в украинската столица и още един в Броварски район. Други 23 души са ранени, а поражения са регистрирани на повече от 12 места в три района на Киев, съобщи Укринформ, позовавайки се на местните власти. Ройтерс потвърждава, че при атаката са използвани балистични ракети, избухнали са пожари, а части от столицата са останали без електричество. Сред поразените обекти има жилищни сгради, детска болница, складове и други постройки.

Кървавата серия започна още предишния ден

Само часове преди атаката срещу Киев шестима цивилни бяха убити, а 12 души ранени в Херсонска област. По данни на областната прокуратура руската армия е атакувала района през целия 19 август с авиация, стволнa и реактивна артилерия и различни видове дронове. Укринформ също съобщи за шестте жертви и 12-те ранени в областта.

Повече от 12 места са ударени

"Петима души бяха убити от противника. Други 23 души бяха ранени", съобщи Киевската градска военна администрация в Телеграм. В Броварски район, край столицата, е загинал още един човек, съобщи ръководителят на местната администрация Тимур Ткаченко.

"Към 03:20 ч. последици от вражеската атака бяха регистрирани на повече от 12 места в Дарницки, Святошински и Соломянски район на града. Повредени са жилищни сгради, лечебно заведение и учебно заведение", допълниха властите.

Ройтерс съобщава, че хора са останали блокирани в една от поразените жилищни сгради, а пожарникари са се борили с огъня на няколко места. Кореспондент на агенцията е чул повече от дузина експлозии по време на атаката.

Ударите стават все по-тежки

Русия засили въздушните си атаки срещу Украйна през лятото, докато Киев многократно предупреждава за недостиг на ракети за противовъздушната отбрана. Само на 18 август руски удар срещу село Печенихи в Харковска област уби 10 души и рани най-малко 18, а ООН съобщи, че цивилните жертви през юли са нараснали с близо една трета спрямо предходния месец.

Повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия Русия и Украйна си разменят удари почти ежедневно, а дипломатическите усилия на САЩ и европейските държави досега не са довели до трайно прекратяване на огъня. Москва и Киев взаимно отричат умишлено да атакуват цивилни цели.