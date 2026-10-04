Франция ври и кипи. Протестите излязоха извън контрол

Протестите на студенти във Франция срещу условията в училищата и недофинансирането на образователната система излязоха извън контрол, което доведе до почти безпрецедентно насилие и разрушения. Полицията призовава за спокойствие, за да не се намесва със сила, пише Newsweek.

Началникът на полицията в Париж Патрис Фор заяви в събота, 3 октомври 2026 г., че студентското протестно движение, което се разпространи из цяла Франция, е излязло извън контрол и призова демонстрантите да се върнат към мирни форми на протест, предупреждавайки, че властите ще реагират твърдо на насилието и актовете на вандализъм, съобщава Agerpres, позовавайки се на Ройтерс.

Френски гимназисти отново се сблъскаха с полицията в петък в няколко града из цяла Франция, а синдикатите призоваха учителите да стачкуват, докато правителството на премиера Себастиан Льокорню се опитва да овладее все по-насилствените протести срещу условията в училищата и финансирането на образователната система.

От понеделник насам в цялата страна са задържани около 5000 души, предимно тийнейджъри, а десетки са ранени.

Агат Фуко, говорителка на националната полиция, заяви пред радио RTL в събота, че са ранени и над 600 полицаи.

Учители и граждани бяха нападнати, а материалните щети се оценяват на десетки милиони евро.

Началникът на полицията в Париж Патрис Фор заяви в отворено писмо, публикувано на платформата X, преди новите протести, планирани за вторник, че инициаторите на движението вече не го контролират и призова учениците да се откажат от блокадите на училищата и обществените вълнения, като вместо това изберат мирни форми на протест.

„Време е да се върнем към мирните форми на действие“, пише Фор, като същевременно подчертава, че родителите имат отговорност да дистанцират децата си от това, което той определи като влиянието на „професионални агитатори“ и техните поддръжници.



