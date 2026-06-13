В Тирана стана страшно. Коктейли "Молотов" и водни оръжия
Антиправителствен протест се проведе пред офиса на премиера Еди Рама
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Антиправителствен протест се проведе пред офиса на премиера Еди Рама
Камъни, коктейли Молотов и водни оръдия след затварянето на културен център
Коктейли "Молотов", арести и водни оръдия след искане за оставката на Еди Рама
Пореден протест срещу Вучич извади хиляди по улиците
Използва и сълзотворен газ срещу демонстрантите