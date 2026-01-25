Сблъсъци и ранени полицаи на опозиционен протест в Тирана

Напрежение и сблъсъци белязаха протеста на албанската опозиция пред Министерския съвет в Тирана. Демонстрацията прерасна в насилие, при което бяха използвани коктейли "Молотов", водни оръдия и сълзотворен газ. За ситуацията съобщи Евронюз Албания.

Протестът беше организиран от Демократическа партия на Албания с искане за оставка на правителството на премиера Еди Рама, създаване на техническо правителство и провеждане на нови избори заради твърдения за манипулиран вот. По данни на полицията 11 служители на реда са били ранени при нападения с твърди предмети и запалителни смеси, а около правителствената сграда са нанесени материални щети.

От албанската полиция съобщиха, че участниците в атаките са идентифицирани и започват арести, като до момента задържаните са 20. След разпръсването на протеста пред Министерския съвет демонстрантите се насочиха към сградата на парламента, където отново бяха използвани водни оръдия, а електрозахранването в част от района бе временно прекъснато.

От Демократическата партия отрекоха информацията за ранени полицаи и обвиниха властите, че се опитват да представят протеста като насилствен. Според опозицията именно използването на сълзотворен газ и водни оръдия показва дълбокото политическо напрежение в страната.

