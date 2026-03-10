Белият дом проговори! Истината за Ормузкия проток

Американският енергиен министър Крис Райт публикува, а след това изтри публикация в социалните мрежи, в която пишеше, че въоръжените сили на Съединените щати са ескортирали петролен танкер, преминаващ през Ормузкия проток.

По-късно Белият дом коментира публикацията по време на пресконференция и потвърди, че тя е невярна, предаде „Ал-Джазира“. Това се случи във вторник следобед, когато около 13:02 ч. източноамериканско време (17:00 GMT) Райт публикува съобщение в социалните мрежи, което изтри приблизително половин час по-късно.

Малко след това прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит отрече да е имало военен ескорт.

„Мога да потвърдя, че Военноморските сили на САЩ не са ескортирали танкер или какъвто и да е кораб към този момент“, каза тя. „Разбира се, това е опция, която президентът заяви, че ще използва, ако и когато е необходимо, в подходящия момент.“

Повече от 20 процента от световния петрол преминава през протока – тесен морски проход между Иран, Оман и Обединените арабски емирства.

Но след като САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран на 28 февруари, търговията през Ормузкия проток е практически спряла поради опасения от ирански удари.

Първоначално Райт погрешно съобщи, че танкер е преминал през протока с помощта на американските военни, и похвали администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за предполагаемата намеса.

„Президентът Тръмп поддържа стабилността на световната енергетика по време на военните операции срещу Иран“, написа Райт.

„Военноморските сили на САЩ успешно ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантират, че петролът продължава да достига до световните пазари.“

Публикацията обаче бързо беше изтрита без обяснение. Левит отбеляза, че тя е била „свалена доста бързо“ и че все още „не е имала възможност да разговаря директно с енергийния министър по въпроса“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com