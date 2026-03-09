Луд късмет за 3 зодии. Заобикалят ретроградния Меркурий

Късметът се усмихва на три зодии на 10 март. Въпреки че Меркурий е ретрограден, нещата за тези знаци се подреждат благоприятно зад кулисите.

Във вторник насочваме вниманието си към това как да завършим определени дела, които сме оставили недовършени. Ако имаме смелостта да го направим, в крайна сметка ще успеем да преобърнем съдбата си към по-добро. За тези астрологични знаци 10 март е ден за промяна на съдбата чрез полагане на усилия там, където те може да са били пренебрегнати. И така, късметът ни се променя, защото действаме по различен от очаквания начин, пише Your Tango.

СТРЕЛЕЦ

Интересен обрат на събитията на 10 март ще ви накара да благодарите на щастливата си звезда, че се е случило. Буквално ще се почувствате спасени в последния момент, тъй като ще бъдете предпазени от ситуация, която би ви донесла само мъка.

Именно по време на този ретрограден Меркурий успявате да се самоконтролирате, за да не повторите същата грешка. Това е като прилив на положителна енергия, който ви кара да се чувствате наистина като най-големите късметлии на света.

КОЗИРОГ

Вие сте в изгодна позиция на 10 март. Не само печелите спор, но и научавате много за себе си – какво можете да постигнете и какви са границите ви. Енергията на ретроградния Меркурий във вторник ви дава невероятно прозрение за собствения ви характер и това себепознание е в основата на вашия невероятен късмет през този период.

Понеже познавате собствената си сила, можете да я използвате дискретно.

РИБИ

Вие не се страхувате да бъдете сами. Въпреки това искрено се наслаждавате на компанията на човек, който ви разбира, и нищо не ви вълнува повече от това да се забавлявате заедно по вашия начин.

10 март ви осигурява точно такова преживяване - винаги когато се съберете с този човек, установявате, че идеите ви получават криле.

Във вторник се случват неща, които ви карат да се чувствате живи. Докато тази положителна енергия се раздвижва, докато Меркурий е ретрограден във вашия знак, тя ви кара да се чувствате така, сякаш сте разбили шифъра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com