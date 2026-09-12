Парите тръгват към четири зодии: Две дати могат да обърнат играта
15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
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15 октомври и 16 ноември се очертават като особено силни моменти за сделки, предложения и нови източници на доход
Стара символика се премести в калъфа на смартфона, а социалните мрежи превърнаха древния лавър в модерен талисман
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
Дева, Скорпион и Водолей получават според астрологията шанс да прекъснат изтощителен период и да започнат начисто
Повечето от нас имат доста подредена представа за случайността
Сезонът на Дева носи шанс за повече приходи на Телец, Рак, Дева, Козирог и Водолей
Телецът трябва да запази хладнокръвие, Девата се връща към стара обида, а Водолеят затваря страница от живота си
Овенът получава шанс от чужбина, а Скорпионът може да види дълго чакани постъпления
Днес е ден, в който смело трябва да заявите себе си
Луната ще направи съвпад със Северния лунен възел в Риби
Те имат силна интуиция за това какво ще ги доведе до богатството
Миналото губи властта си, а представителите на водните знаци най-накрая отварят вратата към радостта
Въпросните хора имат специална връзка с късмета още от раждането си
Влиянието на лунния възел изважда на преден план решения, които доскоро са изглеждали прекалено рисковани
Интуиция, любов, търпение и нещо голямо са в менюто днес
Някои трябва да обърнат внимание на здравето, други на важен разговор
Смята се, че родените тогава са уверени, харизматични и естествени лидери
Гаучосите обърнаха Египет от 0:2 до 3:2
Новата седмица започва обещаващо
Летището в Лас Вегас е позанто като място, където се сбъдват невероятни истории