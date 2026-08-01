Август започва с много късмет за 4 зодии

На 1 август 2026 г. четири зодии привличат изобилие в живота си, тъй като Луната навлиза в Риби. Преди събота да приключи, Луната ще направи съвпад със Северния лунен възел в Риби. В момента Северният лунен възел е ретрограден, което означава, че се засилва желанието да привлечете повече от това, което искате, и да го превърнете в реалност, според Your Tango.

Риби

Риби, вие привличате изобилие и късмет в живота си в събота, като следвате своя лична мечта. В момента имате толкова много неща, които искате да постигнете, но една част от вас знае, че трябва да изградите своя опит и да натрупате малко повече знания. Търсите малки начини, чрез които да направите тази промяна възможна.

Стрелец

Вие можете да привлечете изобилие чрез допълнителна работа, която вършите за други хора. Винаги сте искали да правите нещо от дома си. Бихте се радвали да имате страничен проект, който да ви носи доходи, без да се налага да напускате дома си. Не е задължително да се отказвате от настоящата си работа, но малко допълнителни пари са точно онзи вид изобилие и късмет, към които се стремите. В събота отваряте нова страница. Не е задължително да знаете напълно какво правите, но поемате риск и показвате идеите си пред света.

Дева

В момента сте много късметлии в любовта. Когато става дума за изобилие, това може да донесе повече любов в живота ви. За да направите една връзка по-силна, показването на вашата подкрепяща страна ще ви сближи още повече с партньора ви. След това се случва своеобразен ефект на бумеранга. Вече знаете от какво се нуждае вашият партньор, за да успее, а инвестирането в неговите мечти се превръща в подарък, който давате и на себе си.

Близнаци

Нов проект започва да се развива в нещо изключително печелившо за вас в събота. Кариерата ви е активирана, докато Луната преминава през професионалния ви сектор, а получавате двойна доза енергия, тъй като тя прави съвпад със Северния лунен възел. Искате да бъдете забелязани! Искате хората да обърнат внимание на вас. Вместо да останете скромни и да приемете ситуацията, решавате да разкриете малък детайл, който да привлече точното количество интерес.