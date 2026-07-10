Нов живот за 2 зодии! Повратният момент е през юли

15 юли 2026 година носи силен повратен момент в астрологичната картина.

След напрегнатото начало на месеца влиянието на Луната започва да намалява след пълнолунието, а Меркурий вече се движи в знака Лъв, насърчавайки смелите решения, увереното общуване и желанието да оставим миналото зад гърба си. Слънцето все още е в Рак и поставя акцент върху сигурността, дома и емоционалното възстановяване.

Именно около 15 юли две зодии ще усетят, че започва напълно нов етап. Това няма да бъде внезапно чудо, а поредица от събития, които ще им дадат шанс да променят живота си в желаната посока.

Лъв

За Лъвовете този период е като подготовка за личното им ново начало. Меркурий във вашия знак ви помага да намерите точните думи, да привлечете правилните хора и да вземете решения, които сте отлагали дълго време.

След 15 юли ще получите усещането, че нещата най-после започват да се подреждат. Възможно е да получите предложение за нова работа, да стартирате собствен проект или да направите важна промяна, свързана с мястото, където живеете.

Любовният живот също се активизира. Ако сте сами, съдбата може да ви срещне с човек, който ще промени представите ви за връзките. Ако сте обвързани, отношенията могат да преминат на ново ниво.

Финансовото положение постепенно ще се подобрява, особено ако сте готови да поемете повече инициатива и да покажете способностите си.

Водолей

При Водолеите започва период на освобождаване от тежести, които са ги съпътствали през последните месеци. След средата на юли ще почувствате, че напрежението намалява и пред вас се откриват нови възможности.

Меркурий активира сектора на партньорствата и важните разговори. Именно чрез среща, предложение или ново сътрудничество може да започне голямата промяна.

В професионален план е възможно да смените посоката или да получите шанс, който доскоро е изглеждал недостижим. Финансовите резултати няма да закъснеят, ако действате разумно и не се страхувате да излезете от зоната си на комфорт.

В личния живот много от Водолеи ще затворят окончателно една стара глава и ще направят място за по-спокойни и хармонични отношения, пише "За жената".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com