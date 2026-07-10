Случи се! Крал Чарлз прегърна внуците

Крал Чарлз III най-после прегърна внуците си Арчи и Лилибет. Принц Хари заведе семейството си при монарха в Хайгроув Хаус в петък вечерта. Това потвърдиха от Бъкингам, съобщи BBC. От двореца определиха срещата в частния дом на краля в графство Глостършър като "частно семейно събитие", предаде България Он Еър.

Това е първият път, в който крал Чарлз вижда лично своите внуци Арчи, на седем години, и Лилибет, на пет години, от повече от четири години.

Принц Хари и Меган не бяха посещавали Великобритания заедно от 2022 г., когато присъстваха на погребението на кралица Елизабет II.

През тази седмица принц Хари участва в няколко събития във Великобритания. В четвъртък обаче беше потвърдено, че Меган и двете им деца няма да го придружават в публичните ангажименти през последните два дни от посещението му.

Не е известно къде е отседнало семейството по време на престоя си в страната.

Срещата се приема като значимо развитие в отношенията между членовете на кралското семейство, които остават обтегнати след решението на принц Хари и Меган да се оттеглят от кралските си задължения и да напуснат Великобритания през 2020 г.

Според източници баща и син са искали да се видят именно тази седмица, а крал Чарлз е държал да отдели време, за да се срещне с двамата си малки внуци.

От 2022 г. насам принц Хари е посещавал Великобритания самостоятелно, като последната му среща с баща му беше по време на визита през септември миналата година.

Докато принц Хари и семейството му са били в "Хайгроув Хаус", брат му, принцът на Уелс Уилям, е участвал в благотворителен турнир по поло в Уиндзор.

Отношенията между двамата братя остават силно влошени и към момента няма планове те да се срещнат по време на престоя на Хари и Меган във Великобритания.

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