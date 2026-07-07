Хари с първи думи след двойния удар в Лондон

Хари се завърна на родна земя и понесе два тежки удара в рамките на часове. Бъкингам, собственият му дом, отказа да го приюти, след което загуби дългогодишната си съдебна битка срещу британските таблоиди. Въпреки това принцът не беше сломен.

Хари демонстрира кураж и запази самообладание по време на речта си в Лондон, броени моменти след като научи за поражението си в съда. Херцогът на Съсекс изнесе приветствено слово на 14-ата конференция на Фондацията на игрите "Инвиктъс", проведена в Кетъм Хаус.

Принцът излезе на сцената малко след като гръмна новината, че Върховният съд на Обединеното кралство се е произнесъл срещу него по делото му срещу издателството Associated Newspapers Limited (ANL). Въпреки това, по време на последвалата си реч, Хари изглеждаше в добро настроение, пишат медиите на Острова.

След като благодари на поддръжниците, партньорите и спонсорите на благотворителната организация, той се пошегува: "Това е една от малкото зали в Обединеното кралство, която има климатик, така че напълно разбирам защо всяко място е заето". "Ясно ми е", продължи той с усмивка, докато залата избухна в смях.

Хари запази спокойствие, докато говореше в продължение на шест минути за игрите "Инвиктъс", фондацията, която организира спортни събития за ранени, пострадали и болни военнослужещи.

Той завърши, като изтъкна ключовото вярване, което е в основата на организацията: "Несломимият човешки дух съществува във всяка нация и нашата обща отговорност е да създадем условията, в които той да може да процъфтява."

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