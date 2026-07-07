Защо Макрон отново сложи очилата на Том Круз? Арабска е причината

Френският президент Еманюел Макрон пристигна в Дамаск на историческо посещение, като през цялото време носеше слънчевите очила, в стил Топ Гън.

Най-изненадващото бе, че не ги свали, когато самолетът му кацна в Дамаск вечерта, въпреки че слънцето вече не беше ярко, остана с тях и по време на разговорите със сирийския президент Ахмед ал-Шараа, коментира ABC news.

Елисейският дворец побърза да обясни това отново с офталмологичния проблем. Администрацията на Макрон припомни, че той вече е диагностициран с субконюнктивален кръвоизлив. Това представлява спукан кръвоносен съд в окото, в резултат на което бялото се зачервява мащабно и изглежда стряскащо.

Състоянието само по себе си е безобидно и безболезнено, но оставя силен визуален дефект.

Още първия път, когато се появи в този вид, той се извини за „грозния вид на окото си“, но се пошегува, че това е неговото „Око на тигъра“ - своеобразна препратка към култовата песен от филма Роки III.

Макар първоначално аксесоарът му да предизвика вълна от конспирации и шеги в социалните мрежи, очилата с времето се превърнаха в негова запазена марка, особено по време на дипломатически мисии, включително и в Сирия.

Въпреки че Елисейският дворец продължава да твърди, че в края на юни президентът е получил ново усложнение на очите, множество арабисти са категорични, че проблемът не е толкова здравословен, а психологически.

Midi Libre припомня, че Макрон е първият западен лидер, който преговаря на място с новия президент Ахмед ал-Шараа, който е бивш бунтовнически командир, свалил Башар ал-Асад.

В Близкия изток езикът на тялото и директният зрителен контакт са фундаментални. Затова и тъмните очила, носени на закрито и на преговори, буквално лишават сирийските преговарящи от възможността да разчетат неговите микромимики - съмнение, гняв, изненада или умора, пише в коментар Psychologies.

Това му осигурява огромно психологическо предимство, но и дава броня.

След избухналата наблизо до Макрон експлозия в Дамаск, тези очила го правят да излъчва умишлена дистанция, хладнокръвие и недостъпност.

В същото време очилата на марката Henry Jullien, чиято цена започва от 650 евро, са и демонстрация на сила и стил. С тях Макрон не е болнавия лидер на Европа със зачервеното око, а увереният, който се опитва да диктува правилата, както Том Круз в Топ Гън.

В Сирия му се получи на Макрон. Дали обаче ще сложи очилата на днешната вечеря с Тръмп, когато ще са му по-нужни от всякога? Предстои да видим. Навремето и Зеленски се опитваше да респектира с военни дрехи, но след една среща с президента Тръмп облече официалния костюм и оттогава не го е свалил.

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