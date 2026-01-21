Макрон обясни защо носи авиаторски очила в Давос

Тъмните очила на френския президент Еманюел Макрон се превърнаха във водещата пикантна тема на Световния икономически форум в Давос. Светът прикова вниманието си върху президентския аксесоар, след като и Доналд Тръмп се подигна на Макрон за очилата.

Екипът на Макрон заяви, че изборът да носи тъмни слънчеви очила тип „авиатор“ по време на речта си, която се състоя на закрито, е бил с цел да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.



Американският президент Доналд Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон в сряда заради авиаторските очила, които той носеше по време на речта си в Давос ден по-рано.



„Гледах го вчера с тези красиви очила. Какво, по дяволите, се случва?“, каза Тръмп, говорейки пред световните лидери на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт.



След речта на Макрон в интернет се появиха много публикации по темата, някои от които го оприличаваха на герой от „Топ Гън“, докато изказваше неодобрението си към Тръмп за Гренландия, а други го критикуваха.



По време на речта си във вторник, 20 януари, Макрон описа като „фундаментално неприемлива“ заплахата на Вашингтон да наложи нови тарифи, включително върху френското вино и шампанско, за да подчини решимостта на Европа и да ѝ позволи да купи Гренландия.



Макрон обеща, че Франция ще се противопостави на „тирани“.



В сряда, 21 януари, Тръмп отвърна на удара, като остро критикува Европа и нейните лидери, предаде Ройтерс.



И макар да изключи употребата на сила в опита си да контролира Гренландия, той даде ясно да се разбере, че иска да притежава арктическия остров.



