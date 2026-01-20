Макрон с тъмни очила. Смеят му се в Давос

Френският президент Еманюел Макрон се обърна към участниците в Световния икономически форум в Давос, като посланието му, че това трябва да бъде време на мир, стабилност и предвидимост, предизвика смях в залата.

Той заяви, че светът очевидно навлиза в период на „нестабилност и дисбаланс“ както в сферата на сигурността, така и в икономиката. Макрон предупреди за „преминаване към автокрация“ и за войните, които се водят по света през 2024 г.

„Конфликтът се превърна в нещо нормално“, заключи френският държавен глава, който се появи на събитието със слънчеви очила, които носи публично през последните дни поради възпаление на окото.

Уважение пред грубата сила

Макрон обяви, че предпочита „уважение пред грубата сила“ и „върховенството на закона пред бруталността“ – думи, които прозвучаха като отговор на дипломацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

„Франция и Европа са ангажирани с националния суверенитет и независимост, както и с ООН и нейния устав“, подчерта френският президент в момент, когато американският му колега иска да създаде нов глобален „Съвет за мир“, изцяло под свой контрол.

Макрон заяви, че иска да направи Г-7, който тази година е председателстван от Франция – „форум за открит диалог“ и за „колективни и кооперативни решения“.

Критики към митата и политиката на САЩ

В речта си в Давос Макрон предупреди, че светът навлиза в период на дълбока нестабилност и е заплашен от „преминаване към свят без правила“, в който международното право все по-често се „потъпква“, а надделява правото на по-силния.

Той определи настоящия момент като „много тревожен“, като директно отправи критики към агресивната външна политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

Говорейки за търговските отношения, Макрон заяви, че конкуренцията от страна на САЩ, които сключват споразумения, „подкопаващи нашите експортни интереси, изискващи максимални отстъпки и открито целящи да отслабят и подчинят Европа“, в комбинация с „безкрайното натрупване на нови мита“, е „фундаментално неприемлива“ за Европа.

„Това е още по-сериозно, когато митата се използват като лост за натиск върху териториалния суверенитет“, подчерта той.

Макрон добави, че днес европейците са „единствените, които не защитават собствените си компании и пазари, когато други държави не спазват равните условия на пазарна конкуренция“, предупреждавайки, че европейската конкурентоспособност изостава от американската.

„Трябва да се изправим пред липсата на растеж и хроничното недостатъчно инвестиране“, каза той, като изтъкна, че Европа трябва да промени подхода си, ако иска да остане релевантна и независима във все по-нестабилния световен ред.

Припомняме, че по-рано американският президент Доналд Тръмп публично сподели съобщение, получено от Макрон, в което се предлага среща на Г-7 по време на форума в Давос. Тръмп също така заяви, че ще наложи 200-процентови мита върху френското шампанско и вина, ако е вярно, че Макрон не желае да се присъедини към неговия „Съвет за мир“.

Източник, близък до френския президент, заяви, че заплахите на Доналд Тръмп за въвеждане на 200% мита върху френското вино и шампанско заради това, че Франция отхвърли поканата му за участие в т.нар. „Съвет за мир“, са „неприемливи“.

