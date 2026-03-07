Истината лъсна! Ето как Москва помага на Техеран срещу САЩ

Съединените щати разполагат със сведения, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местоположението и движението на американски войски, кораби и самолети. Данните идват от няколко източника, запознати със сведения на американското разузнаване, и представляват първият знак, че Москва може да се намесва по-активно във войната, показва разследване на Си Ен Ен.

Част от информацията е използвана от Техеран при последните атаки срещу американски позиции. Същевременно Вашингтон следи и признаци, че Китай може да се готви да подпомогне Иран финансово и технологично.

Сателитното разузнаване на Москва

Според неназовани източници значителна част от информацията, която Русия е предала на Иран, идва от нейна мрежа от модерни разузнавателни сателити. Става дума за изображения от орбита, които показват разположението и движението на американски военни сили в региона.

Не е ясно какво получава Москва в замяна на тази помощ. Кремъл и руското посолство във Вашингтон са били потърсени за коментар, но до момента няма официална реакция. Американските служби също така не могат категорично да свържат конкретна иранска атака с получените руски разузнавателни данни. Въпреки това през последните дни няколко ирански дрона са поразили места, където се намират американски войници.

Най-тежкият инцидент стана в неделя, когато ирански дрон удари временна база на американската армия в Кувейт. При атаката загинаха шестима американски военнослужещи.

Един от източниците, запознат със сведенията на разузнаването, коментира кратко ситуацията: „Това показва, че Русия все още много харесва Иран.“

Подозрения за китайска подкрепа

Паралелно със сигналите за руско участие американските служби разполагат и със сведения, че Китай може да се подготвя да помогне на Иран. Трима източници, запознати със случая, казват, че Пекин обсъжда възможности за финансова подкрепа, доставка на резервни части и компоненти за ракети.

До момента Китай официално стои настрана от конфликта. Въпреки това страната е силно зависима от иранския петрол и има интерес от стабилност в региона.

Според един от източниците Пекин е оказвал натиск върху Техеран да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток - един от най-важните енергийни маршрути в света.

„Китай е много по-предпазлив в подкрепата си. Те искат войната да приключи, защото тя застрашава техните енергийни доставки“, казва източник, запознат със ситуацията.

ЦРУ отказа коментар по темата, а китайското посолство във Вашингтон също е било потърсено за позиция относно информацията, че Пекин може да се готви да подпомогне Иран.

Реакцията на Вашингтон

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет беше попитан за информацията относно обмена на разузнавателни данни между Русия и Иран. В интервю за предаването „60 минути“ на CBS той заяви, че американските служби следят внимателно ситуацията. „Ние следим всичко“, каза Хегсет.

Той добави, че американците могат да бъдат спокойни, защото президентът на страната е напълно наясно с контактите между държавите.

„Американският народ може да бъде сигурен, че техният главнокомандващ много добре знае кой с кого разговаря“, заяви той. „И всичко, което не би трябвало да се случва - независимо дали публично или по неофициални канали - се посреща и се посреща много твърдо.“

В същото време Хегсет заяви пред репортери в сряда, че Русия и Китай „всъщност не са фактор“ във войната с Иран.

Дългогодишното партньорство между Москва и Техеран

Военното сътрудничество между Русия и Иран не е ново. Двете държави работят заедно поне през последните три години в областта на ракетните и безпилотните технологии.

Иран доставя на Русия дронове „Шахед“ и балистични ракети с малък обсег, които Москва използва във войната срещу Украйна. Техеран също така е помогнал за изграждането на голям завод в Русия за производство на дронове по ирански дизайн. В замяна Иран е търсил руска помощ за укрепване на собствената си ядрена програма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com