Израелски удар в лагер в Ливан ликвидира лидер на Хамас

Израелски въздушен удар в палестински бежански лагер в Северен Ливан е убил лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“, съобщи ливанската новинарска агенция ННА. При атаката са загинали Уасим Атала ал Али и съпругата му. Ударът е извършен през нощта в лагера Бедави, разположен близо до крайбрежния град Триполи. Според информацията нападението е било осъществено с дрон.

По данни на ННА безпилотният апарат е поразил директно дома на Ал Али в лагера. Агенцията уточнява, че атаката е извършена от „вражески дрон“, насочен към жилището на палестинския лидер.

Според Франс прес това е първият убит лидер на „Хамас“ от началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, започнала в събота.

Войната между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа започна след трансграничното нападение на групировката срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Оттогава конфликтът продължава вече две години и периодично се разширява извън границите на Газа.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нееднократно е заявявал, че стратегическата цел на страната е пълното унищожаване на „Хамас“. Израелската армия продължава операции срещу представители на групировката както в Газа, така и извън палестинските територии.

