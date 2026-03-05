Доналд Тръмп събира лидери от Латинска Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидери от 12 страни от Латинска Америка на среща в събота в Маями. Новината беше съобщена от говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Форумът ще събере представители на редица държави от региона за разговори по въпроси на сътрудничеството и регионалната политика. Информацията беше разпространена от Ройтерс.

Сред лидерите, които се очаква да присъстват на срещата, са представители на Аржентина, Боливия, Чили, Коста Рика, Доминиканската република, Еквадор, Салвадор, Хондурас, Панама, Парагвай и Тринидад и Тобаго.

Срещата в Маями ще събере държавни ръководители и висши представители от региона, като целта е да се обсъдят ключови въпроси, свързани със сътрудничеството между Съединените щати и страните от Латинска Америка.

По време на срещата Боливия възнамерява да представи на администрацията на Доналд Тръмп предложения за нови области на сътрудничество в региона. Идеята е партньорството да се разшири отвъд традиционния фокус върху борбата с трафика на наркотици.

Това съобщи боливийският външен министър Фернандо Арамайо, цитиран от Франс прес. Според него страната ще предложи инициативи, насочени към по-широко регионално сътрудничество и нови направления на партньорство между държавите от Латинска Америка и Съединените щати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com