Тръмп обяви четирите цели на войната срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изложи подробно четирите стратегически цели на американската военна операция срещу Иран по време на церемония за връчване на Медал на честта в Източната зала на Белия дом. Пред военни, гости и журналисти той защити действията на Вашингтон и подчерта, че операцията има ясно очертани задачи и решителен характер.

„Нашите цели са ясни“, заяви Тръмп, като изброи приоритетите на кампанията.

Първата цел е унищожаването на ракетните способности на Иран. „Унищожаваме ракетния им капацитет – и това се случва буквално на всеки час – както и способността им да произвеждат нови ракети, и то доста добри“, каза президентът.

Втората цел е военноморската мощ на страната. „Унищожаваме техния флот. Вече сме извадили от строя 10 кораба. Те са на дъното на морето“, заяви Тръмп.

Третият приоритет е окончателното прекратяване на ядрените амбиции на Техеран. Според него ударите, започнали в ранните часове на събота и продължили в понеделник, ще гарантират, че Иран „никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“. Той предупреди, че режимът е бил „на път да го получи легитимно“ по силата на споразумението, подписано при управлението на Барак Обама, от което САЩ се оттеглиха по време на първия му мандат. Тръмп припомни и предишното си твърдение, че ударите през юни са „превърнали ядрената програма на Иран в руини“.

Четвъртата цел, по думите му, е да бъде спряна способността на иранския режим да „въоръжава, финансира и насочва терористични армии извън своите граници“.

Президентът коментира и неуспешните дипломатически усилия преди военната намеса. Той заяви, че разговорите с Техеран са вървели на приливи и отливи и в крайна сметка са се провалили. „Мислехме, че имаме сделка, но те се оттеглиха. После се върнаха и пак мислехме, че имаме сделка, и отново се оттеглиха“, каза Тръмп. „Казах, че с тези хора не може да се преговаря – трябва да се действа по правилния начин“, подчерта Тръмп

По-рано президентът посочи, че първоначално е било изчислено операцията да продължи около четири седмици, но действията срещу иранското военно ръководство са били реализирани значително по-бързо. Той подчерта, че САЩ разполагат с капацитет да продължат операцията по-дълго, ако това се наложи.

