Почина и вдовицата на Хаменей

Съпругата на върховния лидер на Иран почина днес, след като се поддаде на нараняванията, получени при същия американско-израелски въздушен удар, при който беше убит съпругът ѝ.

Ал Джазира съобщи, че Мансуре Ходжастех Багерзаде е починала два дни след като съпругът ѝ, аятолах Али Хаменей, беше убит в комплекса му в Техеран.

Тя се омъжи за Хаменей през 1965 г. и по време на брака им имаше четирима сина и две дъщери с него.

