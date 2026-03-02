Саудитска Арабия на косъм! Ирански дронове летят към гигантска рафинерия

Два дрона, насочени към саудитската петролна рафинерия Рас Танура, бяха прехванати и унищожени от въздушната отбрана на кралството в понеделник. Това съобщи говорителят на Министерството на отбраната Турки ал-Малки, цитиран от държавната телевизия Al Ekhbariya. Въпреки успешното прехващане, в социалните мрежи се появиха кадри с гъст черен дим над района край Дамам. Инцидентът идва на фона на ескалиращо напрежение в Персийския залив и зачестили атаки срещу енергийна инфраструктура.

Удар по стратегически обект

Рас Танура е сред най-големите рафинерии в Саудитска Арабия и разполага с капацитет от около 550 000 барела суров петрол дневно. Съоръжението играе ключова роля в износа на саудитски петрол и е част от критичната инфраструктура, която поддържа стабилността на глобалните енергийни пазари.

Според официалната информация дроновете са били унищожени във въздуха, преди да достигнат целта си. Властите обаче предупреждават, че дори при успешно прехващане падащите отломки могат да причинят пожари и да застрашат хора и съоръжения на земята.

Иран разширява фронта

Анализатори определят атаката като сериозна ескалация на конфликта в региона. Насочването към рафинерията се тълкува като директен удар по икономическата основа на Саудитска Арабия – петрола, който остава гръбнакът на държавните приходи.

В последните седмици Техеран отправяше заплахи към корабоплаването в Ормузкия проток – стратегическия вход към Персийския залив, през който преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол. Няколко плавателни съда вече бяха атакувани в района, което засили опасенията от разширяване на кризата.

Опасност за глобалните доставки

Според анализатори от рисковата компания Verisk Maplecroft атаката срещу Растанура бележи нов етап в конфликта, при който енергийната инфраструктура на страните от Залива е поставена директно под заплаха. Експертът Торбьорн Солтведт предупреждава, че регионалните енергийни съоръжения, танкерите и търговските маршрути могат да останат под прицел за продължителен период.

Подобно развитие би създало сериозни рискове за глобалните доставки и цените на петрола. В условия на продължителна несигурност всяка атака срещу стратегически обект с капацитет от стотици хиляди барели дневно може да има ефект далеч извън границите на региона.

