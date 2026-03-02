Конфликтът удари в сърцето на иранската ядрена програма

Иран обвини Съединените щати и Израел, че са извършили въздушен удар по ядреното съоръжение в Натанз, ключов елемент от програмата за обогатяване на уран в страната. Според иранския посланик към Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи обстрелът е насочен срещу „мирни, гарантирани“ съоръжения, които са под контрола на агенцията.

Израел и САЩ засега не са потвърдили информацията за удари по Натанз, но подобни твърдения се появяват в контекста на разширяващия се военен конфликт в региона.

Комплексът в Натанз, разположен на около 220 километра югоизточно от Техеран, е главният център за обогатяване на уран в Иран и съдържа както подземна база за центрофуги, така и по-малки надземни съоръжения. Там страната инсталира хиляди центрофуги за обогатяване на уран до нива, които според независими оценки са стигали до около 60% чистота - близко до оръжейни стандарти, въпреки твърденията на Техеран за мирни цели.

Натанз е бил цел на множество атаки и преди това, включително въздушни удари през юни 2025 г., когато Израел и САЩ бомбардираха няколко ирански ядрени обекта с цел да забавят програмата за обогатяване. След тези операции Иран временно прекъсна сътрудничеството си с инспекторите от МААЕ, което допълнително усложни международния контрол над ядрените му дейности.

Твърденията за удари срещу Натанз идват на фона на интензивни военни действия в Близкия изток, при които са засегнати и други обекти, включително стратегическа енергийна инфраструктура. Иран продължава да твърди, че неговата ядрена програма има изцяло мирен характер, а обвиненията за разработване на оръжие са „голяма лъжа“, както заяви Наджафи пред журналисти.

Според някои анализатори атаките по подобни обекти, независимо дали са потвърдени официално, носят риск от допълнително разпалване на конфликта и ескалация, тъй като засегнатите съоръжения са сред най-чувствителните в ядрената архитектура на страната и имат международно значение поради задълженията на Техеран съгласно Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

