Нетаняху се съобрази с Тръмп. Израел ще изпълни мирния план
Президентът на САЩ призова за край на атаките в Газа, а израелското правителство обяви пълно сътрудн...
Американският президент настоя за незабавно прекратяване на огъня
Експерти предупреждават за правен хаос и дипломатическо напрежение след действията на Израел
Израелските и арабските лидери вече са приели предложението
Среща на четири очи с Нетаняху в Белия дом може да обърне хода на войната в Газа
Израел следи 400 кг ядрен материал, близък до оръжейна чистота
Вашингтон и европейските столици настояват за нова сделка, Москва и Пекин оспорват решението
Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир
Снимки на пленени израелци и надпис „снимка за сбогом“ бележат нов етап на брутално изнудване
Атаката предизвика международно осъждане от арабските държави, Китай и европейските лидери
На два етапа ще бъдат освободени останалите в плен израелски заложници
Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел
Между 1 октомври 2023 г. и 20 юни 2024 г. Словения е изнесла за Израел няколко партиди с военни комп...
Вашингтон отхвърля плана на френския президент Макрон да приезнае Държава Палестина
Американският президент изнесе новината без да дава повече подробности
Вчера и Иран направи някои признания за щетите след американската атака
Правителството е в постоянна координация с партньорите от Европейския съюз и НАТО
Нови и нови ядрени сили водят само до нова несигурност, каза вицепремиерът
„Ислямизирани и радикализирани мюсюлмани“ могат да бъдат активирани за терористични действия от иран...
В Алианса очакват по-нататъшното развитие на събитията