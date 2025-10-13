Ердоган търси подкрепа за траен мир в Газа в срещи с Макрон и Страмър

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведе серия от ключови срещи с френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър по време на срещата на върха за Газа в Египет, в опит да мобилизира международна подкрепа за траен мир и възстановяване на разрушената палестинска територия.

Съсредоточен върху дипломацията на примирието, Ердоган постави Турция в позиция на активен посредник между Близкия изток и Запада, настоявайки за незабавни действия за прекратяване на конфликта и признаване на две суверенни държави.

Анкара настоява за траен мир и международна отговорност

В изявлението на турското президентство се посочва, че Ердоган е подчертал усилията на Анкара за прекратяване на огъня и осигуряване на постоянни хуманитарни доставки за Газа. Турският лидер е заявил, че „прозорецът за траен мир е отворен“ и че той трябва да бъде използван от международната общност, преди кризата да се задълбочи.

Ердоган настоя, че споразумението за прекратяване на огъня трябва да се прилага в неговата цялост, а възстановителните дейности да започнат без забавяне. Същевременно той изтъкна, че Турция вече доставя постоянна хуманитарна помощ и очаква по-активна роля от западните съюзници в подкрепа на цивилното население.

Срещата със Стармър - акцент върху сигурността и отбраната

По време на разговора с британския премиер Киър Стармър турският президент постави акцент върху сътрудничеството в отбранителната индустрия и развитието на двустранните отношения. „Турция и Великобритания правят всичко възможно да разширят партньорството си във всяка сфера,“ посочва се в официалното съобщение.

Ердоган отново повтори позицията си, че трайният мир може да бъде постигнат единствено чрез признаване на две суверенни държави и че усилията на международната общност в тази посока са решаващи. По думите му възстановяването на Газа трябва да започне незабавно, а примирието – да се превърне в устойчиво решение, подкрепено от реална политическа воля.

Диалогът с Макрон - труден, но необходим

С френския президент Еманюел Макрон Ердоган обсъди двустранните отношения и възможностите за сътрудничество в контекста на кризата в Газа. Въпреки различията между Париж и Анкара по редица въпроси, и двамата лидери са изразили готовност да работят за стабилност и деескалация в региона.

Ердоган подчерта пред Макрон, че Турция продължава да изпраща хуманитарна помощ и настоя за незабавно възстановяване на разрушената инфраструктура. „Необходимостта от признаване на две държави е ключова за траен мир,“ заяви турският президент, като отново позиционира страната си като една от малкото, които говорят едновременно с Израел, Палестина и западните сили.

С поредицата си двустранни срещи Ердоган показа, че Турция не просто наблюдава конфликта, а се стреми да диктува дипломатическите му рамки — позиция, която връща Анкара в центъра на близкоизточната дипломация.

