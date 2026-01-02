Бунтове в Иран! Властите убиват протестиращи

Разрастващите се протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение на Иран, обхванаха и селските райони на страната, след като в сблъсъци с органите на реда загинаха най-малко седем души. Информацията беше потвърдена от властите и разпространена от Асошиейтед прес. Ситуацията поражда опасения за по-твърд и координиран отговор от страна на управляващата теократична система.

Ескалация извън столицата

Докато демонстрациите в Техеран временно отслабнаха, протестната активност се разшири в други части на страната, включително в по-малки градове и селски райони. Според наблюдатели това създава ново предизвикателство за властите, тъй като недоволството вече не е концентрирано само в големите урбанизирани центрове.

Най-сериозните сблъсъци

Най-тежките инциденти са регистрирани в град Азна, в провинция Лорестан, на около 300 км югозападно от столицата. Полуофициалната новинарска агенция Фарс съобщи за трима загинали там. Допълнително напрежение бе отчетено и в Лореджан, в провинция Чахар Махал и Бахтиари, където видеоклипове, разпространени онлайн, показват демонстранти по улиците и се чуват изстрели, а по данни на местни източници още двама души са били убити.

Обвинения срещу силите за сигурност

Държавните медии информираха за смъртта на още един мъж във Фуладшахр, в провинция Исфахан. Правозащитни организации обвиниха полицията, че е открила огън срещу демонстранти, довел до фаталния изход. В отделен инцидент при нощен протест е бил убит 21-годишен доброволец от паравоенната организация Басидж, част от Корпус на гвардейците на Ислямската революция. Свързаната с Басидж Иранска студентска новинарска мрежа обвини директно протестиращите за смъртта му.

Арести и действия на властите

В град Кухдащ, разположен на повече от 400 км югозападно от Техеран, по време на протест са били арестувани 20 души, съобщи новинарската агенция Мизан, близка до съдебната власт. Държавната телевизия информира и за задържането на още седем души, сред които петима, определени като монархисти, както и двама с предполагаеми връзки с групи, базирани в Европа. Силите за сигурност обявиха и конфискацията на 100 контрабандни пистолета при отделна операция.

Икономическата криза и политическият отзвук

Протестите са определяни като най-мащабните в страната от 2022 г. насам, когато смъртта на Махса Амини в полицейски арест предизвика национална вълна от демонстрации. Макар сегашните прояви да не са с подобен интензитет, те постепенно придобиват и политически характер, като се чуват лозунги срещу ислямската теокрация. Гражданското правителство, ръководено от реформисткия президент Масуд Пезешкиан, заявява готовност за диалог, но самият държавен глава признава, че възможностите му са ограничени на фона на тежката икономическа ситуация и рязкото обезценяване на иранската валута, при което един щатски долар вече се разменя за около 1,4 млн. риала.

