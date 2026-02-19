Медии гърмят: Тръмп готви удари по Иран до дни!

Американският президент Доналд Тръмп е все по-близо до решение за военни удари срещу Иран, съобщават западни и израелски издания. Масираното струпване на американски сили в Близкия изток подсказва, че операция може да започне до дни или седмици, ако Техеран не отстъпи в ядрените преговори. Според източници във Вашингтон вероятността за действия е изключително висока. Регионът е в очакване.

„Ню Йорк пост“ пише, че САЩ подготвят продължителна въздушна кампания. В района вече са разположени стотици бойни самолети, командни платформи и военни кораби, а втори самолетоносач се насочва към Близкия изток. Бившият служител на Пентагона Алекс Плицас определя мащаба като безпрецедентен за последните десетилетия.

Израелският „Аарец“ цитира високопоставен американски военен, според когото удари може да бъдат нанесени още този уикенд, макар по-вероятен да е стартът в началото на следващата седмица. Пентагонът вече прехвърля персонал от региона като предпазна мярка срещу евентуални ирански контраатаки.

„Уолстрийт джърнъл“ отбелязва, че това е най-голямото съсредоточаване на американска въздушна мощ в района от инвазията в Ирак през 2003 година. Разглеждат се различни сценарии - от удари по ядрени и ракетни обекти до по-мащабна операция, насочена към отслабване на режима. И двете опции биха продължили седмици.

Според „Аксиос“ шансът за удари в близките седмици достига 90 процента. Съветник на Тръмп заявява, че президентът „започва да се ядосва“, а дипломатическият прозорец бързо се затваря. Ако не бъде постигнато споразумение, Близкият изток може да влезе в нова, интензивна военна фаза.

