Иран сигнализира готовност за отстъпки, но поставя ключово условие

Иран е готов да разгледа възможността за компромиси с цел възобновяване на ядреното споразумение, ако САЩ са склонни да обсъдят премахване на санкциите. Това заяви заместник-министърът на външните работи Маджид Тахт Раванчи в интервю за Би Би Си, цитирано от Ройтерс. Според него постигането на баланс между ангажиментите по ядрената програма и икономическите ограничения е ключът към напредък.

Изявлението идва на фона на засилени сигнали от Вашингтон за нов етап на натиск срещу Техеран. Вчера държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп предпочита дипломатическо решение, но призна, че преговорите са „много трудни“. Американски представители нееднократно подчертават, че според тях именно Техеран възпрепятства напредъка.

Темата за санкциите придобива още по-голяма тежест след като по-рано тази седмица стана ясно, че САЩ и Израел са обсъдили възможности за допълнителен икономически натиск върху Иран, включително ограничаване на износа на ирански петрол за Китай. Подобен ход би засегнал над 80% от иранския петролен експорт, който е насочен именно към китайския пазар, и би свил значително приходите на страната.

На този фон Техеран сигнализира, че е склонен да търси формула за компромис, но само при реални гаранции за облекчаване на санкционния режим. Ядрената сделка остава една от най-напрегнатите точки в отношенията между двете държави, а всяко движение в една посока бързо се балансира със нови условия от другата страна.

