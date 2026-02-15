Зеленски и Рубио ускоряват военната подкрепа преди новите преговори

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че е провел среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността. Разговорът е бил посветен на укрепването на отбранителните способности на Украйна и развитието на икономическото партньорство между двете държави, предаде Ройтерс. Срещата се състоя дни преди насрочения нов кръг тристранни преговори.

По-рано канцеларията на Зеленски съобщи, че сред основните теми е било засилването на украинската противовъздушна отбрана, както и подготовката за следващите стъпки в разговорите между Киев, Москва и Вашингтон, информира Укринформ. Новият кръг преговори е планиран за следващата седмица в Женева.

Според изявлението украинският президент е информирал Рубио за ситуацията на фронта, продължаващите руски удари и отражението им върху енергийната инфраструктура. Обсъждана е възможността за допълнителна подкрепа със ракети за противовъздушна отбрана в условията на зимни температури.

Двамата са отделили внимание и на дипломатическия процес в тристранен формат. Зеленски е благодарил на САЩ за конструктивния подход и е подчертал значението на резултатността на разговорите в Женева. Киев смята, че в крайна сметка ще бъде необходима среща на ниво лидери, за да се решат най-чувствителните въпроси по пътя към мирно уреждане.

Рубио е провел среща и с норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре, като темата е била сигурността на веригите за доставки, включително стратегическите природни суровини, посочва Ройтерс.

