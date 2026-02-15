Тръмп и Нетаняху взеха решение за нова акция срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са постигнали съгласие САЩ да работят активно за намаляване на износа на ирански петрол за Китай. Това е станало по време на срещата им в Белия дом в сряда, съобщава сайтът Axios. Темата се вписва в по-широката стратегия за засилване на натиска върху Техеран. Засега Пекин не е коментирал официално информацията.

"Съгласихме се, че ще действаме с пълна сила, с максимален натиск върху Иран, например по въпроса за продажбите на петрол от Иран на Китай", е заявил пред Axios високопоставен американски представител.

По данни на Reuters над 80% от износа на иранския петрол е насочен към Китай. Това прави Пекин ключов пазар за Техеран и всяко съществено ограничаване на обемите би довело до сериозен спад на приходите за иранската икономика.

От китайското външно министерство на този етап не са отговорили на запитване на Reuters по темата. Потенциално свиване на експорта би засегнало не само двустранните отношения, но и глобалния енергиен пазар, който остава чувствителен към всякакви геополитически сигнали, свързани със Близкия изток и големите потребители на суров петрол.

