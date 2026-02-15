Сърбия отново накрак! Искат избори и отговорност за полицейско насилие

Хиляди граждани се събраха на мирен протест в сръбския град Валево с искане за предсрочни избори и поемане на отговорност за действията на полицията по време на демонстрациите преди около шест месеца. Протестиращите заявиха, че недоволството им остава, а институционалният отговор е недостатъчен.

Антиправителствените протести в Сърбия започнаха през 2024 г. след трагедията в Нови Сад, при която при срутване на козирка на жп гара загинаха 16 души. Студенти застанаха начело на вълната от недоволство и в продължение на месеци организираха шествия с настояване за политическа промяна и поемане на отговорност.

Миналото лято част от демонстрациите, включително и във Валево, прераснаха в сблъсъци с полицията. Десетки протестиращи бяха ранени и задържани. След напрежението последваха кадрови промени в правителството, но според участниците в протестите реална трансформация не е настъпила. Европейският съюз отправи критики към Белград заради прекомерната употреба на сила срещу демонстрантите.

„Не трябва да се отказваме. Ако се предадем, това означава, че приемаме случилото се и мълчаливо се съгласяваме с подобни действия или с липсата на реакция от страна на институциите“, заяви пред събралите се Светлана Даскович-Милованович от Валево.

Друг участник в протеста, Драган Мойсиович, коментира: „Имаме усещането, че институциите не функционират. Когато властта е концентрирана в едни ръце, системата блокира. Аз съм близо до пенсия, но съм тук заради младите - заради това каква държава ще им оставим.“

