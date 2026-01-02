Вучич призна кой ще купи рафинерията в Панчево

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че рафинерията в Панчево се очаква да започне да функционира с пълна мощност в средата на месеца.

Той изрази надеждата, че руски и унгарски компании ще постигнат споразумение за продажба на руския дял в НИС преди изтичането на експлоатационния лиценз на 23 януари.

По този начин Вучич призна, че унгарската компания МОЛ, която има тясно партньорство с „Газпром“, ще придобие сръбската НИС.

„Очаквам пълна нормализация на 17, 18 или 19 януари, точно преди този срок. Надявам се междувременно руснаците и унгарците да си свършат работата.

Ние получаваме глътка въздух и получаваме възможност гражданите да бъдат спокойни и да няма проблеми със снабдяването“, каза Вучич пред сръбския парламент.

НИС наскоро получи оперативен лиценз от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) за доставка на суров петрол чрез тръбопровода JANAF.

„Доставката е чрез JANAF и вярвам, че те ще се възползват от това веднага щом платят, тоест в първия работен ден, който е 5 януари, за да могат първите 85 000 тона да бъдат изпратени веднага, толкова има в Омиш в Хърватия.

След това могат да поръчат още един танкер от 140 000 тона. Междувременно тук са произведени 100 000 тона местен суров петрол, който е готов за смесване“, уточни Вучич.

Той посочи, че една от ключовите стъпки е смяната на катализатора в рафинерията, който не е функционирал правилно.

„Във всеки случай, нашата цел е да разрешим това възможно най-скоро, за да можем да се съсредоточим върху всички други важни неща, но честно ли е всичко, което се случва? Абсолютно не е честно“, каза президентът.

Вучич прогнозира още, че през новата година Сърбия ще трябва да защитава своята свобода, независимост и икономически интереси в условията на интензивна геополитическа конкуренция.

„През новата година и в обстоятелствата на голяма геополитическа борба Сърбия ще трябва да се бори, за да запази това, което може - свобода, независимост, но и икономически интереси“, завърши той.

