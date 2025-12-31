Рекорден наплив от българи в Сърбия за ЧНГ

Рекорден брой нашенци иззбраха Сърбия за новогодишната нощ, в която България още повече се отдалечава от западна си съседка, приемайки еврото.

Ниш буквално кипи от живот, а българска реч се чува на всяка крачка, дотолкова, че човек лесно може да се почувства като у дома, пише Флагман.

Освен с прочутата си скара, сърбите са известни и със силно изразеното си национално самосъзнание. Затова и мнението им за приемането на еврото в България е смесено.

Някои ни оплакват, други ни завиждат. Едни твърдят, че ще се вдигнат цените, но на другия полюс са мненията, че това ще осигури по-добро икономическо бъдеще за страната ни, най-вече заради мащабите на общия пазар и улесненото търгуване в рамките на Европейския съюз.

Много са и скептиците, които признават, че не са достатъчно запознати с темата и не могат да дадат конкретна оценка на ситуацията.

Но темите за еврото все повече отстъпват на веселието – това е Сърбия, в която сърцето винаги играе!

Българите в Сърбия са се запасили с кеш, защото са предупредени, че картовите плащания в часовия диапазон между 21:00 часа на 31 декември и 1:00 часа на 1 януари 2026 г. няма да бъдат възможни.

