Новогодишна нощ под напрежение в „Пирогов“
Деца с тежки травми и над 600 прегледани за по-малко от 24 часа
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Деца с тежки травми и над 600 прегледани за по-малко от 24 часа
Раздвоени са за еврото, но не и за меселбата
2026 година ще бъде под покровителството на Червения огнен кон
У нас употребата й е ограничена
2500 банички вече се точат
Центърът за градска мобилност публикува информация за движението на столичния транспорт
Ще се движат и четирите линии на нощния автобусен транспорт, но ще са с променени маршрути заради концерта "Сцена под звездите", който ще е на пл. "Кн...
Навръх Нова година ще се движат коли по линиите с номера 5, 9, 7, 33 и 1.
За "Б.Т.Р." новогодишната нощ ще е като рокмаратон. След като довечера забият на площад "Ал. Батенберг" в столицата, веднага се отправят за "София лай...
Благоевград. Полицията разследва смърт на пастир в землището на петричкото село Рибник. Мъжът е намерен мъртъв в четвъртък сутринта от животновъда Дел...
Варна. Три безплатни линии на градския транспорт осигурява на 31 декември общинската фирма "Градски транспорт" във Варна. По настояване на кмета Иван...
София. В новогодишната нощ градският транспорт в София ще работи нонстоп макар и с разреден трафик. Метрото също ще бъде отворено, като влаковете ще с...
Метрото идва през 20 минути, Русе минава на таксита