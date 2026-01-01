Новогодишна нощ под напрежение в „Пирогов“

Новата 2026 година започна с пълни коридори и непрекъсната работа в Спешното отделение на УМБАЛСМ Н.И. Пирогов. Само до 9:00 часа на 1 януари там вече бяха прегледани 86 пациенти, сред които 24 деца, а лекарите отчетоха и първите случаи, свързани с неправилно боравене с пиротехника.

Натоварването обаче започна още в последния ден на старата година. На 31 декември през Спешното отделение са преминали 524 души, като най-голям е бил потокът към травматологичните кабинети. С линейки са докарани 11 възрастни и 4 деца, а общо 91 пациенти са били приети за болнично лечение.

Особено тежко е било дежурството в Отделението по неврохирургия през новогодишната нощ. Прието е 15-годишно дете от Гоце Делчев с тежка травма на лицето и лявото око след инцидент с пиротехника. Лекарите са оперирали и 11-годишно дете от Плевен с исхемичен инсулт, както и 14-годишно дете с тежка съчетана травма след падане от седмия етаж. Спешна терапия е оказана и на пациентка от Перник с туморна формация в мозъка и на жена от Сандански с мозъчна контузия.

Обобщените данни за 2025 година показват мащаба на натоварването в най-голямата спешна болница в страната. През Спешното отделение са преминали около 265 000 пациенти, като над 59 000 от тях са били приети за лечение. Повече от 5300 души са докарани с линейки, а близо 17 000 от лекуваните са били здравно неосигурени.

На този фон от 5 януари започва подготовката за ремонт и преустройство на Спешното отделение. За обновяването са отпуснати 2 608 882 лева, като от ръководството на болницата изразиха благодарност към Министерски съвет с очакването ремонтът да облекчи работата на медиците при бъдещи пикови натоварвания.

