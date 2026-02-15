Времето готви нови изненади. Дъждът си отива, но идва...

През нощта срещу понеделник (16 февруари) на изолирани места в Източна България и в планинските райони на Централна и Южна България ще превали слаб дъжд, но до сутринта явленията ще стихнат, пише Метео Балканс.

В Дунавската равнина вятърът ще бъде умерен и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°С. По Черноморието ще бъде по-топло – между 4° и 6°С.

През деня в понеделник облачността ще бъде разкъсана, като в много райони ще намалее до слънчево време. След обяд над Южна и Югоизточна България ще превали проливен дъжд, като не е изключено и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 7° и 13°С.

Времето в София

През нощта явленията ще затихват, а облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър и ще застудява. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и минус 2°С.

През деня в понеделник облачността ще бъде разкъсана до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 7° и 8°С.

Времето в планините

В планините облачността ще бъде предимно значителна. След обяд в масивите на Южна България и Странджа ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°С, а на 2000 метра – около минус 2°С.

Времето по Черноморието

До обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. След обяд по Южното Черноморие ще превали слаб до умерен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°С. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

След като циклонът премине през полуострова, за кратко ще се установи слънчево време и температурите ще се повишат. След обяд над крайните западни и северозападни райони на полуострова, под влияние на нов циклон, ще завали дъжд, а в планините – сняг. През следващите часове именно този циклон ще определя студеното и снежно време в България.

