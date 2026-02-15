Бурята вилнее! В разкошен наш град е страшно

Редица населени места в област Смолян са без електричество, а интензивни валежи и бурни ветрове предизвикаха наводнения и срутвания, съобщи заместник-областният управител на областта Адриан Петров.

Река заля мост край село Вехтино в община Мадан, оставяйки без достъп близката махала. На място е изпратен полицейски патрул за осигуряване на безопасността. В Неделино няколко къщи са наводнени, а повечето населени места в региона имат проблеми с електрозахранването.

Без ток остават селища в общините Златоград и Доспат. В село Старцево е получен сигнал за паднала подпорна стена, която е затиснала автомобил. Водите на всички реки в областта са повишени, особено на Елховска, но все още няма опасност да излязат от коритото. През целия ден по републиканската пътна мрежа се отчитат паднали камъни, дървета и земна маса. Временно е ограничено движението по пътя Широка Лъка – Девин при километър 33 заради срутище, като преминаването се осъществява в едната лента. Към момента валежите постепенно спират.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com